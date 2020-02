Inter, ecco la prima divisa 2020-21: tema a zig zag come nel 2011. Ecco tutte le foto

Arrivano continue conferme sulla divisa da casa della prossima stagione dell’Inter. Il club nerazzurro ha optato quest’anno per un rettangolo con tema a zig zag solo nella parte centrale della maglia, ma, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di FootyHeadlines, questo si ripeterà come tema generale in tutto il kit l’anno prossimo. La maglia, infatti, ricorderà quella della stagione 2010-11, che alternava strisce nere e azzurre ma in tema zig zag. Ecco tutte le foto di FootyHeadlines, che mostra in anteprima uno scatto della nuova divisa: