Inter, arrivano conferme importanti: la prima maglia 2020-21 sarà a zig-zag. Ecco tutte le foto

Arrivano conferme su quella che sarà la prossima prima maglia dell’Inter per la stagione 2020-21. Il sito specializzato footyheadlines.com, infatti, ha pubblicato i render della prossima divisa nerazzurra che, come da previsione, presenterà strisce a zig-zag che, se da una parte potrebbe far storcere il naso ai puristi, dall’altra ricorda molto quella della stagione 2010-11, quella della Coppa Italia alzata al cielo, ancora ultimo trofeo vinto dai nerazzurri. Ecco, dunque, le foto della divisa da casa 2020-21:

