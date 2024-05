Secondo slot extracomunitario

“Il secondo potrebbe essere destinato al terzino destro giapponese dell'AZ Alkmaar, Yukinari Sugawara (qui l'anticipazione di FCIN1908.it), uno dei candidati al dopo Denzel Dumfries nel caso in cui il nazionale olandese non prolungasse il proprio contratto in scadenza a giugno 2025 e venisse ceduto. In questo senso una pista alternativa porta all'inglese del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka (classe 1997), che invece non è extracomunitario. Stesso discorso per il portiere brasiliano dell'Athletico Paranaense, Bento Matheus Krepski (classe 1999), che possiede anche il passaporto italiano e quindi è comunitario”, si legge.