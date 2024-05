Il portiere è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter, ma la dirigenza nerazzurra ha altri colpi in canna per rinforzare la rosa

L'Inter non riscatterà Audero e si è messa alla ricerca di un portiere per la prossima stagione e per il futuro. Il nome di Bento è quello più allettante, il club nerazzurro lo segue da tempo e vorrebbe portarlo in estate a Milano. Ma il portiere non è l'unico rinforzo nel mercato estivo dell'Inter. Ci sono anche altre esigenze per completare la rosa di Inzaghi.