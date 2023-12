Inter-Dumfries, rinnovo lontano. “Distanza ampia tra le parti, a giugno può essere ceduto”

Nella giornata di ieri l'Inter ha annunciato tre rinnovi di contratto: Mkhitaryan , Darmian e Dimarco. Per i primi due, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro potrà ancora usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita.

"L’Inter ha sfruttato fino in fondo i vantaggi della norma. Cosa che non riguarderà Dumfries: l’Inter ha tentato il dialogo con l’olandese, senza però riuscire a trovare un accordo. C’è una distanza di oltre un milione tra offerta e richiesta, la cessione in estate non è ipotesi da escludere", chiosa la Rosea.