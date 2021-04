In attesa di svelare la maglia per la prossima stagione, con il tanto atteso nuovo main sponsor, l'Inter si porta avanti con la nuova collezione di Nike dedicata ai tifosi. Tante le novità in casa nerazzurra, dal nuovo logo che campeggia su felpe, pantaloni e t-shirt alla versione con il Biscione, sempre d'attualità. Ecco alcune foto del sito specializzato Esvaphane.