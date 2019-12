Mercato Inter, l’Equipe: “Giroud, primo passo verso la Ligue 1”

Nei giorni scorsi Oliver Giroud ha parlato del suo futuro e anche se ha sottolineato che ci sono ancora delle considerazioni da fare, tra le sue dichiarazioni ce n’è una messa in risalto dalla stampa francese. “La Francia è tra le possibili destinazioni”, ha detto. Dopotutto è il suo Paese d’origine e con la Nazionale francese dovrebbe giocare l’Europeo. Proprio per facilitare Deschamps nel compito di convocarlo, l’attaccante vorrebbe più minuti in campo (ha raccolto in tutto sette presenze finora, 282 minuti giocati) e non li sta trovando nel Chelsea di Lampard.

Per questo si parla di una sua possibilissima partenza. L’Inter osserva dalla giusta distanza ma ci sono diversi club francesi, dal Marsiglia al Lione passando per il Bordeaux. L’Equipe ha ripreso le parole del calciatore e ha sottolineato: “In mancanza di minuti di gioco al club inglese, lui pensa alla Ligue1. Sa di dover giocare per essere convocato per gli Europei e le sue osservazioni sul possibile approdo in Francia sono un primo passo verso il campionato francese. E questo nonostante i nerazzurri sembravano in vantaggio”.

(Fonte: L’Equipe)