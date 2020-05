L’Equipe – Icardi-PSG: da Inter uno sconto ma non esageriamo. Cavani è un po’ meno confuso

L’Equipe parla questa mattina di Icardi e di Cavani e sottolinea che non c’è da parte del PSG un’offerta formale per l’attaccante argentino.

“D’altra parte – scrive il giornale francese – Leonardo sta ancora riflettendo sull’idea di un prezzo inferiore ai 70 mln previsti nell’opzione di riscatto. Un accordo potrebbe esserci sui 55-60 mln di euro, bonus esclusi. Perché se è pronta ad uno sconto, l’Inter non è pronta a veder scendere di tanto la cifra pattuita. Per la società parigina chiudere la trattativa Icardi è la priorità. Leonardo sa che il giocatore vorrebbe restare a Parigi”.

“E se lui rimanesse l’Inter -si legge nello stesso articolo – potrebbe tra l’altro provare a prendere Cavani perché con la permanenza di Maurito, il club francese non gli offrirebbe un prolungamento di contratto. Conte apprezza il profilo dell’uruguaiano. Il club nerazzurro avrebbe offerto un triennale all’uruguaiano che non ha risposto né sì né no. Non è ancora neanche completamente finita la storia con l’Atletico Madrid, che lo corteggia ancora: non c’è stata una rottura ma i rapporti si sono sfilacciati. Ma indossare i colori dell’Inter, per ora qualificata in CL, è un’idea che si si sta facendo strada nella sua mente, ancora un po’ confusa“.

(Fonte: L’Equipe)