Si respira ottimismo in casa nerazzurra: la trattativa con i bavaresi per portare a Milano il francese procede bene

Continuano a piovere conferme su Benjamin Pavard: il difensore francese è sempre più vicino all'Inter. Come ribadisce Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra è fiduciosa e conta di riuscire a chiudere l'operazione. I contatti tra i club sono in corso anche in questo momento, e il Bayern Monaco è pronto a concedere il via libera.