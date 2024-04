Le ipotesi sul tavolo di Steven Zhang per il futuro societario dell'Inter. Si muove su più fronti il presidente nerazzurro e intanto si avvicina il 20 maggio, ovvero la data in cui scadrà il prestito di Oaktree. A fare il punto sulla situazione, citando anche Bloomberg, è oggi il Corriere dello Sport dopo i recenti rumors.

Il 20 maggio si avvicina

"Sulle frenetiche manovre per trovare una soluzione al riassetto societario dell’Inter entro la scadenza del 20 maggio, rivela qualche indiscrezione anche Bloomberg citando fonti vicine alla trattativa. Da un lato, Zhang cerca un rinnovo del finanziamento che Oaktree pare riluttante a concedere, se non a tassi superiori al 12% annuo del prestito in scadenza. Oaktree, da parte sua, vorrebbe esporsi per un periodo breve: giusto il tempo di trovare un compratore, così da recuperare capitale e interessi. La scadenza ravvicinata serve, da un lato, a evitare che l’esposizione raggiunga, per effetto della capitalizzazione degli interessi, cifre esorbitanti rispetto al valore del bene tenuto in garanzia, cioè l’Inter.