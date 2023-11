Inter, Gimenez osservato speciale con la Lazio: i primi contatti e il prezzo

Dirigenti dell’Inter stregati da Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che questa sera affronterà la Lazio. Un’occasione importante per osservare il centravanti, che fin qui ha realizzato 15 gol e 3 assist in 13 partite stagionali col club olandese. I primi contatti sono già andati in scena, sondaggi per chiedere informazioni sul giocatore.