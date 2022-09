Inter, senza giovani scelte ridotte per Inzaghi. E il calendario non li favorisce

Non è un'Inter per giovani: è quanto emerso in queste prime gare ufficiali dei nerazzurri. Asllani (classe 2002) e Bellanova (classe 2000) , arrivati a Milano questa estate con grande entusiasmo e aspettative, hanno raccolto fin qui le briciole, nonostante le prestazioni tutt'altro che esaltanti dei compagni di squadra. Senza bisogno di scomodare i Primavera Zanotti (2003), Fontanarosa (2003) e Carboni (2005), mai seriamente presi in considerazione da Inzaghi.

Oltretutto, come scrive La Gazzetta dello Sport, per i giovani di casa Inter rischia di esserci un ostacolo in più alla ripresa: "Il mancato utilizzo di Asllani e Bellanova riduce di molto le soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi. E se il calendario non aiuta l'inserimento – Roma e Barcellona in casa, Sassuolo e blaugrana in trasferta – alla ripresa del campionato l'Inter non avrà Brozovic, squalificato dopo il giallo rimediato a Udine. Che sia la volta buona per vedere Asllani in regia? La sosta porterà consiglio. E chissà che alla ripartenza i due giovani possano essere le mosse per dare la scossa".