Sky – Inter, ultime indicazioni di formazione: salgono le quotazioni di Cuadrado

Come riporta Sky Sport, dall'allenamento in corso in questi minuti ad Appiano Gentile stanno emergendo alcune indicazioni - come appurato anche da Fcinter1908 - su quella che potrebbe essere la formazione che Inzaghi schiererà dal primo minuto: in difesa, con Darmian e Acerbi, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Carlos Augusto. Sulle fasce salgono le quotazioni di Cuadrado, mentre a sinistra ci sarà il confermato Dimarco. Novità in attacco: insieme a Thuram potrebbe esserci Sanchez.