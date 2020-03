Inter, oggi finisce l’isolamento domiciliare: solo ora gli stranieri potranno partire

Oggi termina l’isolamento domiciliare dei calciatori dell’Inter. Dopo il contatto indiretto con Rugani erano rimasti a casa fino ad oggi. Il club ha dato l’ok ai giocatori stranieri, che hanno necessità di raggiungere le loro famiglie. Nelle prossime ore Brozovic rientrerà in Croazia per raggiungere i suoi. Il suo Paese negli ultimi giorni è stato colpito da un grave terremoto. Nessun sintomo per i nerazzurri, hanno proseguito il loro isolamento in maniera serena, allenandosi grazie ai piani preparati dallo staff tecnico e medico nerazzurro.

Da oggi finisce l’isolamento domiciliare, valgono ovviamente i decreti del Consiglio dei Ministri ma il club ha dato l’ok ai giocatori stranieri per raggiungere la propria abitazione.

(Fonte: SS24)