In Spagna – Inter, contatti con l’agente di Jordi Alba. “È una possibilità visto che…”

Dopo undici anni e oltre 450 presenze con la maglia del Barcellona, Jordi Alba lascerà in estate il club blaugrana. L'ex Valencia, 34 anni fatti a marzo, è infatti svincolato e potrà scegliere la nuova destinazione.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il difensore non ha ancora definito la prossima tappa della sua carriera anche se ci sono diverse opzioni. Il quotidiano spagnolo assicura che tra i club con cui il suo agente, Vicente Fores, è in contatto c'è anche l'Inter oltre all'Atletico Madrid e il Benfica. I portoghesi, specialmente, sono alla ricerca di un esterno, tenuto conto dell'addio di Grimaldo, anche lui a parametro zero.