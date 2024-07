Tra circa due ore andrà in scena la terza amichevole del precampionato dell'Inter: i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno in quel di Cesena il Las Palmas. Per l'occasione, riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico confermerà ancora dal primo minuto Mehdi Taremi, così come gli altri due nuovi acquisti Piotr Zielinski e Josep Martinez.