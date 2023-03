Inter, Lautaro punto fermo: “Lui e questi altri 4 sono certi di restare”

Partendo dalle certezze, ovviamente, non si può che cominciare da Lautaro, ad oggi leader tecnico e anche morale

Chi resta, chi è in bilico e chi va: è questo il focus su cui si concentra l'edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando i componenti della rosa dell'Inter e illustrandone lo scenario per il futuro. Questi i nomi certi di una riconferma (a meno ovviamente di un'offerta indecente: "Partendo dalle certezze, ovviamente, non si può che cominciare da Lautaro, ad oggi leader tecnico e anche morale.