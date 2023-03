Inter, Lautaro non basta: numeri dell’attacco in netto calo. E la difesa…

L'Inter ha ritrovato compattezza difensiva nell'ultimo periodo ma, a calare, sono i numeri dell'attacco . Come analizzato da Sky Sport, i nerazzurri hanno segnato appena 9 reti nelle ultime 8 partite, un trend ribaltato rispetto alle prime 8 di campionato (14 gol segnati) e anche alle successive 8, dalla nona alla sedicesima dove i gol segnati sono stati addirittura 21.

Inzaghi è stato in grado di serrare la fase difensiva, perché i gol subiti sono diminuiti dai 13 nelle prime 8 giornate, passando per i 9 dalla nona alla sedicesima giornata salvo poi scendere ancora fino ai 6 nelle ultime 8, con 3 clean sheet per Onana.