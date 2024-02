La fascia al braccio

Da quando se l’è messa Lauti però, sembra che sia stata fatta apposta per stargli sul bicipite. Perché l’argentino si è calato perfettamente nei panni dell’uomo squadra, sia per l’atteggiamento in campo che fuori. Tanto che a pensare che un giorno la fascia possa traslocare di nuovo di braccio mette il mal di testa ai tifosi. Questione di cuore: l’Inter si trova bene con Lautaro e Lautaro si trova bene all’Inter, però finché non arriverà la firma sul rinnovo, hai voglia a non far venire l’ansia agli interisti, con tutti gli idoli che hanno dovuto salutare nelle ultime sessioni di mercato. Per adesso la partita è aperta e sembra ci sia la volontà di tutti di fare un passo in avanti (senza fretta, ma in modo costante) per proseguire nel matrimonio tra il capitano nerazzurro e il club di Viale della Liberazione. Un bel gol contro la Roma, anche se in trasferta, per chiudere in cassaforte i punti di vantaggio sulla Juve nella corsa scudetto, potrebbe essere un ottimo argomento per convincere l’Inter ad accelerare le operazioni", si legge.