"Attenzione, però, pure a Sanchez, visto che anche Lautaro dovrà riposare. Il cileno, insomma, è da prendere in considerazione per il match in terra salentina. E, assieme a lui, si candidano Frattesi, Asllani e Bisseck. Facile che la fatica europea spinga Inzaghi a maggiori rotazioni nella sfida contro D’Aversa, per poi rilanciare i titolari con l’Atalanta. Operato Sensi: fuori circa 20 giorni".