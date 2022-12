GdS – Inter, domani rientra Lukaku. Correa verso il recupero: oggi era ad Appiano

Si è conclusa oggi la tournée dell'Inter in quel di Malta, che ha dato buone sensazioni a mister Inzaghi. Il punto della Gazzetta

Matteo Pifferi

Si è conclusa oggi la tournée dell'Inter in quel di Malta, che ha dato buone sensazioni a mister Inzaghi. Ora i nerazzurri, da oggi, sono tornati ad allenarsi alla Pinetina per preparare al meglio le prossime amichevoli in vista del 4 gennaio. La Gazzetta dello Sport conferma come, da domani, ci sarà anche Romelu Lukaku:

"Big Rom va considerato un vero e proprio acquisto in vista del mercato di gennaio per l’Inter. Il numero 90 nel pomeriggio sarà a Milano e domani rientrerà alla Pinetina per riabbracciare i compagni che di fatto non vede da inizio novembre. È carico come a inizio stagione, forse di più, perché da gennaio a giugno si aspetta di segnare quei gol che la sfortuna non gli ha permesso di realizzare né con l’Inter (2 in 5 presenze), né con il Belgio (0 al Mondiale)", spiega la Rosea.

Gli altri — "Oltre a Lukaku (domani), Inzaghi oggi ha ritrovato Correa e Onana. Il primo, escluso dal Mondiale per problemi ai tendini d’Achille, sta recuperando e ha lavorato con D’Ambrosio e Darmian, reduci da infortuni e non partiti per Malta. Il portiere è di nuovo a Milano dopo aver smaltito l’espulsione dal gruppo del Camerun al Mondiale. All’Inter chiede una coppa da alzare per dimenticare Qatar 2022", conferma il quotidiano.