Inter, è già Lu-La mania: il paragone del club nerazzurro in salsa… Dragon Ball

Dopo averla smarrita, l'Inter dopo una sola stagione ritrova la coppia dei sogni: Lukaku-Lautaro. Vero che il Toro ha disputato un'ottima stagione anche senza Big Rom, ma l'intesa con Edin Dzeko non è mai decollata del tutto, questione di caratteristiche. A distanza di un anno ecco allora di nuovo la Lu-La che non ha bisogno di collaudi. Nel primo test della squadra di Inzaghi, Lautaro e Lukaku si sono trovati alla grande, niente sembra essere cambiato. Su Twitter il club nerazzurro ha fatto un paragone in salsa Dragon Ball postando l0immagine dei due attaccanti affiancata a quella della fusione tra Trunks e Goten.