In attesa dell'ufficialità, nella giornata di oggi vi abbiamo riportato le immagini della nuova prima maglia dell'Inter 2021-22. Ma non è tutto, perché il sito specializzato esvaphane.com, infatti, riporta le prime, vere foto della prossima divisa pre gara dei nerazzurri in vista della stagione. A dominare è il nero, con striature di blu dal tema ricorrente del serpente, simbolo dell'Inter. Ecco le foto di seguito: