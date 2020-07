Sky – Inter, Messi non ha aperto a nessun addio. Il Barça vuole Lautaro ma deve cedere prima

“Messi-Inter? Non sono le altre squadre che decidono di prendere Messi, ma è Messi che decide se vuole lasciare il Barcellona. In questo momento non c’è nessuna apertura ad un suo possibile addio al Barça. Qualora l’argentino nei prossimi messi non dovesse rinnovare sarà lui a scegliere il club. Uno stipendio gigantesco il suo, ma è Messi che decide e non ha dato minima speranza ad alcuna squadra“. Questo è quanto ha riferito Di Marzio sul giocatore argentino e sulle voci che parlano del suo possibile addio al club blaugrana.

Per Lautaro Martinez invece i discorsi restano aperti: il club spagnolo deve completare delle cessioni, la clausola è scaduta, per arrivare a fare un’offerta importante all’Inter. Non è ancora tempo, ma sicuramente il Barça penserà al giocatore, su di lui vuole provare ad investire. Il ragazzo vorrebbe restare a Milano, non ha sbattuto la porta per andare in Spagna, ma una tentazione ce l’ha. Non resterebbe comunque volentieri.

(Fonte: SS24)