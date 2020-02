-3 al derby di Milano, con l’Inter di Antonio Conte che affronta il Milan di Stefano Pioli. Maicon, uno che di derby ne ha giocati tanti e che ha segnato tanto contro i rossoneri, non sta più nella pelle e non vede l’ora di godersi la sfida di domenica sera. E, per dimostrare la sua voglia di derby, il brasiliano ha ripostato su Instagram il tabellino dello spettacolare 4-0 dei nerazzurri il 29 agosto 2009.