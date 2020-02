Derby, l’Inter prende forma. E Conte ci pensa: pronta un’altra mossa a sorpresa

La maggior parte delle testate parla del ballottaggio a centrocampo tra Eriksen e Vecino. Ma la vera mossa a sorpresa di Antonio Conte in vista del derby potrebbe essere l’inserimento da titolare di Antonio Candreva.

Da più parti in questi giorni il nome di Victor Moses viene indicato come il favorito per prendere posto dal primo minuto nel derby contro il Milan. Ma Conte, che ha lasciato a riposo l’ex Lazio contro l’Udinese, potrebbe ripensarci. Scrive Tuttosport:

“È pronto a essere di nuovo protagonista in un derby, Antonio Candreva. Il laterale a Udine è rimasto seduto in panchina per recuperare dalle fatiche infrasettimanali. Per questo, al suo posto il tecnico Conte aveva lanciato il nuovo arrivato Victor Moses, alla prima apparizione da titolare, il quale era stato autore di una buona prova, seppure con una nota: ha avuto qualche difficoltà in fase di contenimento su Sema. Il Milan domenica sera avrà su quella fascia uno degli uomini più temibili, quel Theo Hernandez al quale tanto piace spingersi in fase offensiva e fare male agli avversari. Ecco allora spiegato il motivo che farebbe propendere per un Candreva pronto a spendere fino all’ultima goccia di benzina nel serbatoio, se non addirittura l’ipotesi Danilo D’Ambrosio, laterale decisamente con doti spiccatamente più difensive rispetto agli altri due citati (…). Candreva resta il favorito, anche perché non bisogna scordare la stagione di tutto rispetto che sta giocando“.

(Fonte: Tuttosport)