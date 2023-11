Inter, in campo cinque nazionali: 90′ per de Vrij, in tre riposano

Buone notizie per Simone Inzaghi dalla serata di Qualificazioni a Euro 2024 e dalle amichevoli internazionali verso il derby d'Italia . L'unico giocatore dell'Inter a partire titolare è stato Stefan de Vrij , in campo per 90' nel 6-0 con cui l'Olanda ha superato Gibilterra: totale riposo, invece, per il connazionale Denzel Dumfries .

Ultimi 20' per Marcus Thuram, in campo dal 70' nel 2-2 tra Grecia e Francia, mentre lo svizzero Yann Sommer è rimasto in panchina contro la Romania. Stesso discorso per Marko Arnautovic, in panchina per tutto il tempo nell'amichevole vinta 2-0 dall'Austria con la Germania. Buone notizie dunque per l'allenatore dell'Inter in chiave Juve.