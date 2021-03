Inter, momento d’oro. In italia nessun rivale, in Europa solo Barça e City meglio di Conte

Grande momento di forma per l'Inter che ha distanziato le rivali e nel girone di ritorno ha messo in fila solo vittorie

Momento d'oro per l'Inter di Conte . La squadra nerazzurra nel 2021 ha messo il turbo, inserito la freccia e sorpassato tutti. I numeri della squadra di Conte sono pazzeschi: nelle ultime 10 partite in Europa solo Barcellona e City hanno fatto meglio dei nerazzurri che hanno raccolto 26 punti con 8 vittorie e 2 pareggi. Dato ancor più rilevante è quello sui gol subiti, solamente 4, seconda nei campionato top europei dietro al Lilla che ne ha subiti 3.

Se in Europa qualcuno è riuscito a fare meglio dell'Inter, in Italia nessun rivale. Nel 2021 prima con 29 punti davanti alla Juve che ne ha raccolti 28, lontano il Milan con 22 punti. Ma la vera accelerata l'Inter l'ha data nel girone di ritorno.

Dalla ventesima giornata di Serie A solo vittorie per i nerazzurri che hanno scavato il solco e distanziato le inseguitrici. Più 5 sulla Juve e più 7 sull'Udinese terza in questa speciale classifica. Anche in questa parziale classifica il dato sui gol subiti è il migliore di tutti: solo due volte Handanovic ha dovuto raccogliere il pallone nella sua rete.