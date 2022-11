Inter e Moncler celebrano i 70 anni del brand. Le foto della giacca esclusiva

In occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario, Moncler presenta una giacca esclusiva in edizione limitata per il club FC Internazionale Milano, rafforzando il legame tra i due brand iconici. Moncler, FC Internazionale Milano e la città: un match vincente.

I prodotti saranno disponibili dalle ore 18.00, subito prima della partita Inter-Bologna del 9 novembre 2022, dove Moncler farà un take over dello stadio di San Siro. La giacca in edizione limitata Inter X Moncler by Remo Ruffini, con sciarpa abbinata, sarà disponibile per l’acquisto in Europa su Moncler.com. La selezione completa sarà disponibile in Europa, Regno Unito e Stati Uniti su Moncler.com, in Cina su Tmall e dal 10 novembre presso la boutique Moncler Milano Galleria.