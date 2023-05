GdS – Inter, che numeri Lautaro: raggiunto Haaland in una classifica speciale

Inevitabile accendere i riflettori sulla rinascita di Romelu Lukaku. Il belga è tornato quello di un tempo e spinge per una maglia da titolare in Champions League, ma in attacco c'è chi è già certo di un posto a Istanbul. Si tratta di Lautaro Martinez, anche lui sulla cresta dell'onda in questo periodo. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Anche il Toro ha ormai numeri da mille e una notte: 21 reti finora in A, è il quarto giocatore capace di segnarne più di 20 in ciascuna delle ultime due stagioni dopo Lewandowski, Mbappé e, proprio lui, il vichingo di Pep. Anzi, con 11 centri da aprile in poi in tutte le competizioni, ha perfino fatto meglio di Haaland. Il biondone norvegese fa meno paura con questo Lautaro, e ancora di meno se ad affrontarlo non c’è solo una stella, ma due gemelli che si incastrano alla perfezione".