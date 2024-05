Conquistato con 5 giornate d'anticipo lo scudetto, l'Inter vuole chiudere in bellezza il campionato. Magari scrivendo un nuovo record nella storia del club nerazzurro. Davanti troverà la Lazio in cerca di punti per arrivare in Europa League.

"La Lazio, al momento, ha la certezza di giocare almeno la Conference, con altri due punti avrà il pass assicurato per l’Europa League (ma se la Fiorentina non vince entrambe le partite che le mancano, l’Europa League è già in cassaforte). Per la Champions il discorso è invece più complicato. Il 5° posto è irraggiungibile, i biancocelesti dovrebbero scavalcare la Roma al 6° posto e sperare che l’Atalanta vinca l’Europa League e non arrivi tra le prime quattro", scrive La Gazzetta dello Sport.