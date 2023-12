Inter, due idee per sostituire Sanchez in caso di addio a gennaio. Ma Alexis è convinto…

In casa Inter continua ad essere esclusa l’eventualità di aggiungere una punta a gennaio nonostante le difficoltà palesate da Arnautovic e Sanchez . Il club nerazzurro potrebbe ricorrere al mercato solo in caso di partenza nel reparto. "Il candidato, in questo caso, sarebbe Sanchez, che ha offerte dall’Arabia Saudita", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Il cileno, però, non pare intenzionato ad accettare: non vuole lasciare il calcio europeo ed è convinto di prendersi il giusto spazio anche in questa stagione. Ad ogni modo, proprio per non farsi trovare impreparati davanti ad una simile evenienza, Marotta e Ausilio hanno già un paio di idee per il possibile sostituto: Martial del Manchester United (in scadenza nel 2024) e Broya del Chelsea".