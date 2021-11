Il Real batte lo Sheriff, Inter agli ottavi di finale! Dortmund in EL, Milan ancora vivo

L'Inter approda agli ottavi di finale di Champions League 2021-2022 con un turno di anticipo. Decisivo il 3-0 del Real con lo Sheriff

L'Inter approda agli ottavi di finale di Champions League 2021-2022 con un turno di anticipo dopo nove anni (era il 2011-2012) dall'ultima volta. Grazie alla vittoria del Real Madrid per 3-0 (gol di Alaba, Kroos e Benzema) contro lo Sheriff Tiraspol, i nerazzurri sono aritmeticamente qualificati alla fase successiva in virtù dei quattro punti di vantaggio sullo Sheriff ad una sola partita dalla fine. Real-Inter all'ultima giornata sarà dunque utile solo per definire il primo posto con i blancos che hanno due risultati su tre.