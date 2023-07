Inter-Paramount+, è un sì da 60 mln. Resta libero lo “slot” per la parte posteriore, ma…

Dopo l’annuncio del maxi rinnovo con Nike, il prossimo annuncio in casa Inter sarà quello dell’accordo con Paramount+

Dopo l’annuncio del maxi rinnovo con Nike fino al 2031 a 30 milioni l’anno (bonus inclusi), il prossimo annuncio in casa Inter sarà quello dell’accordo con Paramount+, che resterà main sponsor di maglia per i prossimi 3 anni, portando nelle casse altri 20 milioni fino al 2026.

"Dopo l’esperienza di fine stagione - Paramount+ aveva occupato il posto lasciato libero dall’inadempiente Digitalbits nell’ultima gara di campionato a Torino e nella finale di Istanbul, poi - tramontata la trattativa tra Inter e Qatar Airways e quella tra Chelsea e Paramount, le parti hanno convolato a nozze con somma soddisfazione pure dei tifosi nerazzurri che, dopo la rottura con Pirelli, riavranno un brand riconoscibile in tutto il mondo sulla maglia. Resta libero lo “slot” per la parte posteriore ma - visto l’eco sollevata dalla partecipazione dell’Inter all’ultima finale di Champions - non sarà difficile occuparlo".