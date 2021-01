Inter, dalla Cina la soluzione per l’attacco? Offerto Pellè, ma si cerca altro. Su Eder…

Il mercato invernale è ufficialmente partito: l’Inter, nonostante le tante difficoltà economiche, proverà a regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari per puntare con decisione allo scudetto. Una delle richieste del tecnico è un attaccante che possa rappresentare una valida alternativa ai titolarissimi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La soluzione, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare dalla Cina: i nomi sono quelli di Graziano Pellè e Eder.

DALLA CINA – “Nonostante sia stato offerto, al momento non rientra nei piani nerazzurri Graziano Pellè che vuole tornare in Italia dopo l’esperienza allo Shandong Luneng. […] Certo è che un attaccante a Conte serve. Per questo motivo un’altra idea low cost è quella di riportare alla base Eder, che l’allenatore ha avuto in Nazionale a Euro 2016, finito allo Jiangsu, l’altra squadra del gruppo Suning“.