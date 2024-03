"In conto vanno messi gli ultimi due mesi della stagione attuale (l’ultima giornata della Serie A sarà nel weekend del 26 maggio) e poi l’Europeo in Germania per Thuram dal 14 giugno al 14 luglio e la Coppa America negli Stati Uniti per Lautaro, in programma dal 20 giugno al 14 luglio. In caso di convocazione per le Olimpiadi, non ci sarebbe tempo per tirare il fiato e staccare la spina visto che a Parigi il torneo olimpico di calcio è in programma dal 24 luglio al 10 agosto. Una possibile finale sarebbe esattamente a sette giorni di distanza dalla prima giornata della Serie A 2024/25".