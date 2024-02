Inter, 3 punti con la Salernitana per un record. Inzaghi non fa calcoli, il pericolo è…

L’Inter, invece, ha cominciato volando il 2024: 7 partite giocate e 7 vittorie. C’era riuscita soltanto nel 1929-1930, ovvero 94 anni fa. Con altri 3 punti contro la Salernitana, insomma, sarebbe record. E si creerebbe la situazione psicologica ideale per affrontare l’Atletico Madrid, martedì, per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Lo scudetto è il grande obiettivo della stagione, come abbondantemente annunciato ancora prima che cominciasse il campionato. Adesso, però, si stanno creando le condizioni giuste per fare un pensierino anche all’Europa. L’importante è che, dopo aver fatto il proprio dovere con le grandi, l’Inter si ripeta anche con rivali di minor cabotaggio. Dopo la Salernitana ultima in classifica, infatti, la aspettano il Lecce e poi il Genoa, con in mezzo il recupero con l’Atalanta. Se i nerazzurri dovessero prosegue il filotto, con ogni probabilità, lo scudetto sarebbe già prenotato. E non resterebbe che alimentare il sogno Champions.

Turnover al minimo

Di tabelle, calcoli e scenari, però, Inzaghi non vuole sentir parlare. Per lui conta solo la gara successiva. E, in ogni caso, il campionato non deve essere trascurato, ma sempre affrontato al massimo della concentrazione e determinazione. Del resto, contro la Salernitana, il pericolo è proprio questo: pensare che, dopo aver superato alla grande un calendario complicatissimo, ora possa bastare un impegno relativo per portare a casa un altro successo. In questi giorni, il tecnico piacentino ha insistito proprio su questo tasto: vietato distrarsi. Ieri, tra seduta video e seduta sul campo, ha preteso attenzione massima. E, nonostante l’impegno serale, ha voluto che la squadra restasse in ritiro, invece che dare il “libera tutti” a fine allenamento. La conseguenza è che, alla fine, il turnover sarà ridotto, proprio per andare sul sicuro. Vero è che alcuni nerazzurri sono stanchi e probabilmente avrebbero bisogno di rifiatare. Ma il piano è quello di sistemare la pratica Salernitana il primo possibile. Potendo così concedere un po’ di riposo a partita in corso, risparmiando qualche spezzone. L’esempio migliore in questo senso è Lautaro, che potrebbe giocare comunque, con Arnautovic di nuovo in panchina. Del resto, il pericolo in questi casi può essere anche quello di trasmettere un messaggio sbagliato al gruppo. L’Inter, finora, ha condotto una stagione eccellente, mettendosi nelle condizioni ideali per completare la sua missione, ovvero la seconda stella. Sarebbe un delitto rischiare di deragliare sul più bello”, si legge.