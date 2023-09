Inter, via Brozovic è Calhanoglu a correre di più: quasi 12 km. “Per Inzaghi è intoccabile”

L'Inter ha perso il regista croato che per anni in Serie A era quello che percorreva più km a partita, ma anche il turco non scherza

L'Inter ha perso il regista croato, Marcelo Brozovic, che per anni in Serie A era quello che percorreva più km a partita, ma anche il nuovo play non scherza. Calhanoglu brilla per qualità e personalità, ma non solo: il turco si fa sentire in fase difensiva, contrasta, recupera palla e corre anche tanto.