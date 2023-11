Inter, emergenza solo in difesa e Frattesi scalpita. “Primi rumors per gennaio su…”

Frattesi scalpita — Ma adesso anche le alternative iniziano a diventare sempre più convincenti. Frattesi si è inserito molto bene risultando spesso decisivo a partita in corso, quando Inzaghi lo ha inserito dalla panchina. È molto apprezzata la sua capacità di tenere alto il ritmo aiutando la squadra a non arretrare il baricentro nei finali delle partite, anzi garantendo ripartenze velocissime verso l’area avversaria. Anche Asllani sta cominciando a dare buone risposte: l’emblema di questi progressi è rappresentato dal lancio per Dimarco, poi trasformato dal terzino sinistro nel cross per il gol di Thuram alla Roma. In quel momento è aumentata la fiducia del giovane regista albanese, utilizzato con parsimonia nella prima stagione nerazzurra, ora molto più intraprendente e per questo più presente nelle rotazioni di Inzaghi.

Rumors su Klaassen — Resta indefinito solo il contributo dell’olandese Klaassen, che finora ha totalizzato appena 73 minuti tra Serie A e Champions League. Quasi lo stesso periodo trascorso in campo con l’Ajax in Eredivisie ad agosto prima del trasferimento all’Inter (59’ in due giornate). Non a caso iniziano a circolare le prime indiscrezioni di mercato per la sessione di gennaio. Secondo le voci dei media turchi, il Trabzonspor sarebbe interessato a ingaggiare il 30enne centrocampista orange. La duttilità degli altri elementi del centrocampo permette a Inzaghi di ovviare anche a queste difficoltà iniziali dell’ex giocatore dei Lancieri di Amsterdam. Non mancano le soluzioni per far rifiatare Mkhitaryan: Calhanoglu può essere utilizzato anche da interno sinistro, il suo ruolo prima del trasferimento in cabina di regia, e Frattesi può essere impiegato sia da mezzala sinistra che destra al posto di Barella. Da ieri Inzaghi può seguire tutti i suoi giocatori presenti alla Pinetina, a eccezione di Sanchez che tornerà oggi.

Tornano tutti i nazionali — Si sono già allenati con il gruppo Lautaro Martinez e Carlos Augusto, rientrati ad Appiano Gentile dopo le partite con Argentina e Brasile nelle qualificazioni mondiali sudamericane, l’ultima da avversari nella sfida tra Seleçao e Albiceleste al Maracana, rovinata dai disordini sugli spalti provocati dalle cariche incontrollate della polizia brasiliana. Lautaro e Carlos Augusto hanno solo terminato prima l’allenamento per dosare le forze. Anche altri nazionali, tornati nei giorni precedenti, hanno finito prima la seduta insieme ai compagni per calibrare bene le energie in vista della sfida con la Juventus”, si legge.

