Arriva dalla Gazzetta dello Sport il punto dall’infermeria nerazzurra. Alexis Sanchez e Arturo Vidal salteranno la gara di stasera con il Napoli. Spiegano i colleghi: “Sanchez ha un problema all’adduttore che lo mette fuori causa sia per oggi sia per domenica con lo Spezia. Out anche Vidal: il centrocampista aveva dato la disponibilità, ma ha prevalso l’idea di non rischiare, si valuta il recupero per domenica“.