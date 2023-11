Sky – Inter, niente Atalanta per Cuadrado e Arnautovic: quando possono tornare

Niente Atalanta per Juan Cuadrado e Marko Arnautovic. Come riportato da Sky Sport direttamente da Appiano Gentile, non saranno a disposizione in casa Inter per la trasferta di Bergamo. Verrà rivalutato settimana prossima l'esterno colombiano alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille, mentre l'austriaco dovrebbe esserci già in settimana col Salisburgo, in Champions. A questo punto non è da escludere che Cuadrado torni a disposizione di Simone Inzaghi solo dopo la sosta per le nazionali.