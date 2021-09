Inter-Real Madrid, Inzaghi riflette: in avanti una certezza e un ballottaggio

Il focus sulle possibili scelte di formazione dell'allenatore nerazzurro per il debutto di domani in Champions League

Chi giocherà in attacco contro il Real Madrid? In casa Inter sono in corso riflessioni importanti. Simone Inzaghi parte da una certezza, come spiega la Gazzetta dello Sport di oggi: "Lautaro è il simbolo della ripartenza Inter, oltre che della continuità. Quei gol persi per strada con Lukaku vanno cercati nei piedi e nella testa dell’argentino. Inzaghi ne ha fatto il centro di gravità permanente dei nerazzurri: toccherà anche lui prima o poi riposare, certo. Ma saranno Dzeko e Correa ad giocarsi il posto vicino a lui. Il ballottaggio per domani è aperto, la sensazione è che l’esperienza del bosniaco in chiave europea possa prevalere sulla tentazione di lanciare la coppia tutta argentina".