Inter-Milan, incasso record: 12mln. Prezzi più alti, vince la febbre da derby

"La missione è doppia, se non tripla. Qualificarsi alla finale di Champions è l’obiettivo, che di colpo aiuterebbe a cancellare definitivamente quella cocente eliminazione del 2003, quando l’Inter fu eliminata dal Milan senza perdere tra andata e ritorno. E poi c’è un nuovo record della storia del calcio italiano da riscrivere: quello dell’incasso al botteghino per la singola partita. L’andata ha fatto sorridere le casse rossonere, con numeri clamorosi: i 75.532 che hanno assistito a Milan-Inter hanno portato 10.461.705 euro, facendo segnare al momento l’incasso più alto della storia del nostro pallone. Ma l’Inter è pronta ad arrampicarsi ancora più su, come era chiaro sin dall’inizio di questa lunghissima attesa per l’Euroderby".