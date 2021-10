Inter, il retroscena: “Quando Inzaghi ha perso Lukaku, ha chiesto al club…”

Il Giorno racconta un importante retroscena: questa la reazione di Simone Inzaghi al momento della cessione di Lukaku

E' Edin Dzeko l'uomo del momento in casa Inter. Il bosniaco si è preso l'attacco nerazzurro sulle spalle e non solo grazie ai suoi gol, ma anche alle sue prestazioni davvero di alto livello. E Il Giorno nella sua edizione odierna racconta un importante retroscena in merito: "I dirigenti dell'Inter avevano già cercato di prendere il bosniaco due anni fa su espressa richiesta di Conte. L'affare saltò, rimandato all'estate scorsa, quando Inzaghi ha chiesto a Marotta e Ausilio di intavolare una trattativa con la Roma per avere un vice-Lukaku di lusso. Quando il tecnico si è trovato senza quello che pensava sarebbe stato il suo centravanti titolare ha chiesto lo stesso di puntare su Dzeko e oggi ha trovato in questo 35enne un pilastro per il presente".