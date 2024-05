"Che Zhang abbia un’anima nerazzurra non è in discussione, ma non è questo il punto: perché ai fondi non è richiesto di avere un’anima. E se ci sono delle clausole da far valere, non è sorprendente che le sfruttino a loro vantaggio. In assenza di altri colpi di scena mai da escludere, l’avventura di Suning e della famiglia Zhang, che rimarrà nella storia dell’Inter, sembra vicina al crepuscolo. Ed è probabile — questo sì — che ci siano ricadute a breve termine su alcuni aspetti, come il rallentamento dei rinnovi di due big come Lautaro e Barella. Ma i conti nerazzurri sono in miglioramento, il mercato ha già portato due acquisti importanti come Taremi e Zielinski, l’unica impellenza è una punta al posto di Sanchez. E anche la ricca tournée di luglio in Cina è confermata. L’Inter va avanti", sottolinea il Corriere della Sera.