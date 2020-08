Alexis Sanchez è entrato nel secondo tempo della gara con il Leverkusen. Ha subito mostrato sprazzi del suo gioco. Ma ad un certo punto si è toccato la coscia destra, nella parte posteriore. E i medici nerazzurri lo hanno fasciato e soccorso per permettergli di finire la partita e perché l’Inter non la terminasse in dieci. Il giocatore interista si è procurato un risentimento al flessore della gamba destra. Da valutare i tempi di recupero.