Inter-Benfica, la scossa all’intervallo in spogliatoio: “Ecco cos’ha detto Inzaghi ai suoi”

Si legge: "L’Inter della ripresa, infatti, aveva uno spirito completamente diverso, un ardore, un’aggressività e un’intensità che non si erano visti nei primi 45’, ma poche volte anche in questi due anni e spiccioli con il tecnico piacentino in panchina. Simone ha saputo trovare le parole giuste per caricare i suoi giocatori e mandarli all’assalto dei portoghesi. Che, davanti a quella forza dirompente, non hanno avuto scampo: sono rimasti annichiliti. Sono state proprio le parole di Inzaghi a far girare l’interruttore nella testa dei nerazzurri. Troppa la voglia di ripetere le gesta europee della scorsa stagione, di rivivere le stesse emozioni e di tornare a pensare in grande".