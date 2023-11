Inter, lo scudetto per certificare la crescita. “Tutti sanno di avere una grande occasione”

"Chi affronta l’Inter oggi sa che ha bisogno di una partita perfetta per provare a strappare punti e che non è detto che una grande prestazione non finisca lo stesso con una sconfitta. Ecco, per dirla alla Guardiola, «l’Inter è una squadra incredibilmente forte» e ora straordinariamente credibile e temuta anche a livello internazionale. Ma per completare l’opera, servirà tenere questi numeri e questa convinzione per tutta la stagione, restando con i piedi ben saldi a terra: guai a distrarsi, perché poi il rischio delusione è sempre dietro l’angolo. Ma all’Inter tutti hanno ben chiaro l’obiettivo, dal presidente Zhang a Inzaghi, Lautaro e compagni. Serve lo scudetto per certificare una nuova stagione da record", aggiunge Gazzetta.