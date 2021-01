Sky – Inter, sospiro di sollievo: Lukaku parte per Genova. In panchina contro la Samp

Le indiscrezioni delle ultime ore su Romelu Lukaku trovano conferma. L’attaccante belga, uscito anzitempo dal campo in Inter-Crotone, è completamente a disposizione di Antonio Conte e sarà convocato per la gara con la Sampdoria. Lo ha ribadito anche Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile: “Lukaku sta abbastanza bene, gli esami hanno scongiurato il peggio. Partirà per Genova, andrà in panchina e se ci fosse bisogno potrebbe giocare qualche minuto nella ripresa. Non dovrà saltare partite, è a disposizione, e per questo l’Inter ha tirato un bel sospiro di sollievo”.