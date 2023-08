Inter, è il giorno di Sommer: arrivo e visite, può debuttare contro…

Il portiere elvetico è in arrivo per le visite mediche di rito prima della firma del contratto biennale con i nerazzurri

In casa Inter è il giorno di Yann Sommer. A quasi tre settimane dall’addio di Onana, oggi a Milano è previsto l’arrivo del nuovo portiere interista, che arriverà per sei milioni di euro pagabili in due tranches e diventerà il quinto vero rinforzo della rosa di Simone Inzaghi dopo Thuram, Frattesi, Bisseck e Cuadrado.